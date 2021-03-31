В Украине с 2 апреля вырастут тарифы "Укрпочты" на доставку пенсий

В городах тарифы повысят с 1,15% до 1,3% от суммы выплаты, а в селах - с 2,3% до 2,65%

Кабинет министров Украины с 1 апреля 2021 года повысил тарифы на оплату услуг "Укрпочты" , связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежных пособий населению в наличной форме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры .

Согласно сообщению, в городе тарифы вырастут с 1,15% до 1,3% от суммы выплаты, а в селе и поселках городского типа с 2,3% до 2,65%.

"Рад сообщить, что "Укрпочта", при содействии Министерства инфраструктуры, и Министерства социальной политики достигли компромисса в вопросе тарификации доставки пенсий. Мы боролись не за пересмотр тарифов, мы боролись за сохранение рабочих мест почтальонов, чья зарплата зависит от дохода "Укрпочты" от фиксированных услуг, и за то, чтобы более 3 млн украинцев получили вовремя пенсии и выплаты. Сегодняшнее решение правительства по повышению тарифов на 11% в среднем в год меньше, чем процент увеличения минимальной заработной платы, но оно позволяет продолжить работу", - отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что сейчас через "Укрпочту" наличными дома получают пенсии 3,5 млн человек.

"Они проживают в тех селах, поселках и городках, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тысяч, а всего в них проживают около 13 млн граждан. В условиях карантина "Укрпочта" продолжает обеспечивать украинцев своевременной доставкой пенсий, а также лекарств, продуктов питания и других заказов. И впредь будет это делать. Правительство нашло компромиссное решение, которое позволит это обеспечить", - сказал министр.

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Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд Украины с 1 апреля должен провести перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Пенсии будут перечислены для 2 млн человек.