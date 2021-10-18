Руководство страны вводят в заблуждение, газ осенью будет только дорожать, - эксперт

По словам Атаманюка, такого история не знает – всегда осенью дорожают энергоносители, потому что страна входит в сезон

Руководство страны вводят в заблуждение, что осенью с ценой на газ будет все хорошо, однако, она будет только дорожать. Об этом говорит экономический эксперт Юрий Атаманюк в эфире "Першого Незалежного".

"Мы слышим от уполномоченных лиц – от премьер-министра, от министра энергетики, от Витренко, тех, кто должен отвечать за эти вопросы, что все будет хорошо. Но при этом европейские лидеры говорят о том, что они в состоянии энергетического кризиса. Вопрос ни сколько будет этот платеж, а будет ли он вообще, будет ли эта услуга предоставлена? Многие специалисты говорят, что есть проблема, к сожалению, а кто специалисты в правительстве?

Если вы говорите, что Витренко специалист, что он работал на "Нафтогазе", тогда к нему прямой вопрос: почему он не закачал необходимые объёмы газа в наши хранилища по цене 200 долларов, как он мог это сделать весной? Более того, он мог закачать так, чтобы мы могли еще продать и заработать еще на этом. То есть говорить о его аналитических, системных и менеджерских способностях не представляется. Более того, он вводил в заблуждение руководство страны, что осенью газ подешевеет", - сказал он.

По словам Атаманюка, такого история не знает – всегда осенью дорожают энергоносители, потому что страна входит в сезон.

"Он не выполнил свои функциональные обязанности, он довел нас до такого состояния. Теперь мы все думаем, будет завтра тепло в квартире или не будет? Будет физически подана электроэнергия, газ, горячая вода к предприятиям или предприятия нужно будет закрывать? И когда европейцы волнуются об энергетических проблемах, о проблемах наличия угля, о проблемах наличия газа – они это смотрят через призму не стоимости услуг для домовладения, а возможности дальнейшего функционирования заводов", - подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена предложить частным предприятиям контракты на поставку газа с фиксированной ценой. Рыночная цена на газ на украинской бирже достигла 40 грн за куб. м.