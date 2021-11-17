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Руководство аппарата СНБО за полтора года получило 7,5 млн грн зарплаты: Данилову заплатили 600 000 грн

Секретарь СНБО Алексей Данилов

 Цензор.нет

Руководящие работники аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем Алексеем Даниловым за полтора года получили 7,5 миллиона гривен зарплаты. Об этом идет речь в ответе пресс-службы СНБО на запрос журналистов UkrLive. 

За полтора года работы на посту секретаря СНБО, а именно с января 2020-го по июнь 2021-го, Данилов получил почти 600 000 гривен зарплаты. В эту сумму входят также премии и разного рода надбавки - за выслугу лет, доступ к гостайне, интенсивность работы.

Все остальные руководящие работники аппарата, которых в течение полутора лет было то трое, то шестеро, получили на руки почти 7 миллионов гривен чистой заработной платы.

NewsOne

Напомним, члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" в этом году получили за свою работу более 23 миллионов гривен.

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