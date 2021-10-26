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Рост доллара продолжается: Курсы валют от НБУ

Фото из открытых источников

Доллар подорожал на 5 коп. евро остается стабильным

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 26 октября доллар составляет 26,35 грн, евро – 30,57 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем, курс доллара увеличился на 5 коп. Евро остается стабильным.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на конец сентября 2021 года украинская гривня вошла в топ-10 валют, которые наиболее укрепились относительно доллара с начала года.

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