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Российский "Газпром" приобрел все дополнительные мощности Украины для транзита газа

Фото из открытых источников

Дополнительный объем составляет 15 млн кубометров в сутки

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" забронировала все дополнительные транзитные мощности Украины на июнь объемом 15 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.

Как отмечается, из предложенных 15 млн кубометров в сутки был забронирован весь объем. За апрель, март и февраль "Газпром" выкупал чуть меньше - по 14,2 млн кубометров в сутки.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 млрд кубометров - это 109 млн кубометров в сутки; 15 млн кубометров забронирован дополнительно на аукционе - всего 124 млн кубометров в сутки.

В мае "Газпром" прокачивает через Украину в среднем по 124 млн кубометров в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Известно, что сейчас Европа стремительно увеличивает потребление газа - глобальные поставки сжиженного, а также трубопроводного газа из РФ находятся на максимуме.

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Ранее сообщалось, что "Газпром" снизил транзит газа через Украину с почти 180 млн кубометров до примерно 130 млн кубометров в сутки.

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