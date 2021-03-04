Роскошные авто в Украине: Сколько налогов поступило в бюджеты в 2020 году

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Налоговая ставка составляет 25 тыс. грн за авто

В прошлом году украинцы уплатили 202 млн грн транспортного налога за дорогие автомобили, что на 113 млн грн меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Согласно сообщению, уже третий год подряд наблюдается тенденция к сокращению поступлений от налога. Кроме этого, доля, что попадает в местные бюджеты, также является мизерной и не превышает нескольких десятых процента от всех громад.

По информации Государственной налоговой службы, в 2018 году объем средств, перечисленных для уплаты транспортного налога, достигал 315 млн грн, а по итогам 2020 года – лишь 202 млн грн.

Это можно связать с несколькими причинами. Во-первых, сокращается и сам перечень авто, с которых нужно платить налог. Во-вторых, это снижение платежеспособности. В частности, в 2017-2018 годах налог взимался с авто, купленных еще до кризиса 2014 года. После этого периода украинцы стали покупать меньше автомобилей, в том числе и люксовых, поэтому и поступления сократились.

Как отмечается, в 2013 году в Украине зарегистрировали в целом 213 тыс. новых легковых авто, а в 2019-2020 годах регистрировали менее 90 тыс. ежегодно.

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Данные Государственной налоговой службы свидетельствуют о том, что в прошлом году больше всего сократили отчисления именно физические лица – на 46%, по сравнению с пиковым 2018 годом. В то же время падение отчислений юридических лиц составило лишь 21%.

Также прогнозируется, что тенденция к уменьшению поступлений от транспортного налога продолжится и в 2021 году. Так в этом году перечень автомобилей, с которых нужно платить налог, сократили до 172 моделей, а это вдвое меньше, чем в 2019 году.

Такой шаг уменьшает и число плательщиков "налога на роскошь", которых среди граждан в 2020 году было лишь 2962 лица.

Следует отметить, если владелец автомобиля за более 2,25 млн грн не уплатит 25 тыс. грн, то на него наложат штраф в сумме 340 грн, а максимальное наказание – 1020 грн при повторной неуплате.

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Напомним, ранее Министерство экономики обнародовало перечень легковых автомобилей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2021 году.