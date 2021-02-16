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Риск роста есть: В Минэнерго рассказали, что будет с ценой на газ с апреля

Фото из открытых источников

Цена на голубое топливо может превысить 6,99 грн за кубометр, если правительство не найдет решения

Цены на газ в Украине до конца года могут остаться на уровне не более 6,99 гривни за метр кубический, но при условии, что правительство найдет решение без чрезмерного вмешательства в работу рынка. Об этом в ходе всеукраинского форума "Украина 30" сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, передает "РБК-Украина".

"Что будет с апреля. Если бы правительство ничего не делало, можно ожидать роста цен. Но правительство этого не допустит, правительство работает над постоянным решением без чрезмерного вмешательства в работу рынка, которое позволит сделать так, чтобы и до конца этого года люди не платили больше за газ, чем 6,99 (гривен за метр кубический, - ред.)", - отметил он.

Новости по теме: Экс-нардеп назвал, какой должна быть цена на газ для населения – и это не 6,99 грн/м куб.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что до апреля текущего года предельная цена газа для населения составит 6,99 грн за кубометр. Такую стоимость голубого топлива правительство было вынуждено установить в ручном режиме из-за массовых протестов против очередного повышения.

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