Результаты первого чтения: Рада одобрила госбюджет-2022 со всеми правками

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Документ поддержали 273 народных депутата

Верховная Рада Украины одобрила выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете на 2022 год как бюджетные выводы Совета. Об этом говорилось на заседании парламента 21 октября 2021 года, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается, Кабинету министров постановлением было поручено в течение двух недель подготовить госбюджет ко второму чтению. "За" документ проголосовали 273 народных депутата.

Известно, что за основу 20 октября Рада одобрила проект 6000-П. После чего парламент рассматривал более 3 тысяч правок, которые подавали нардепы в госбюджет. Однако все они были отклонены и документ приняли в редакции комитета.

"Одобрить выводы и предложения к проекту закона Украины о государственном бюджете Украины на 2022 год как Бюджетные выводы Верховной рады Украины", - говорится в документе №6000-П.

При этом, показатели проекта госбюджета рассчитывались исходя из основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития на 2022 год. Так, прогноз номинального ВВП составляет 5368,7 млрд грн (прогноз на 2021 год - 4505,9 млрд грн), его реальный рост - на уровне 3,8% (прогноз на 2021 год - рост на 4,6%), индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 106,2% (прогноз на 2021 год - 107,3%).

Кроме того, общими показателями госбюджета на 2022 год являются:

доходы - в сумме 1267,4 млрд грн (больше на 159,96 млрд грн, чем в 2021 году;

расходы - в сумме 1441,9 млрд грн (больше на 96,9 млрд грн, чем в 2021 году);

возврат кредитов - в сумме 10,28 млрд грн;

предоставление кредитов - в сумме 23,74 млрд грн;

дефицит (финансирование) - в сумме 188 млрд грн.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла за основу в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

В частности, 264 народных депутатов поддержали выводы и предложения к документу. А согласно Регламенту Совета, после принятия этих выводов проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.