Резников: На Донбассе создадут территории с особыми условиями для инвесторов

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Вдоль линии соприкосновения создадут пояс успешности

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников анонсировал создание на Донбассе территорий приоритетного развития, где будут действовать особые условия для инвесторов. Об этом он рассказал во время вебинара, посвященного украинской стратегии восстановления Донбасса, сообщает "РБК-Украина".

По словам министра, уже разработана Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей, предусматривающая создание пояса успешности вдоль линии соприкосновения.

"Наша логика в том, что спасти экономику этих территорий можно только за счет инвесторов, которые наполнят бюджеты местных общин. Государственных и донорских ресурсов для этого недостаточно", - пояснил Резников.

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Он рассказал, что сейчас происходит аккумуляция международной технической помощи, кредитов, бюджетных инвестиций для развития инфраструктуры, но акцент делают на "создании территорий приоритетного развития с особыми условиями для инвесторов".

Резников уточнил, что такие условия предусматривают:

налоговые и таможенные преференции;

страхование военно-политических рисков;

распространение юрисдикции международных коммерческих арбитражей;

упрощенные регуляции и институциональную поддержку.

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Напомним, в Украине начали записывать на вакцинацию от коронавируса COVID-19 граждан, проживающих в аннексированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.