Реформу угольной промышленности в Украине планируют завершить к 2030 году

Уголь

Сейчас в Украине насчитывается 33 шахты

В Украине планируют до 2030 года завершить реформу угольной промышленности, которая предлагает два сценария дальнейшей судьбы шахт. Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил заместитель министра энергетики Украины по вопросам евроинтеграции Ярослав Демченков.

По его словам, сейчас на подконтрольной правительству территории расположены 33 государственные шахты. В частности, часть из них будет передана Центрэнерго и приватизирована вместе с ним. Их количество будет насчитывать 5-6 шахт. Другая же часть будет приватизирована.

"Это те, у которых есть перспективные пласты угля, и еще несколько десятилетий там можно добывать уголь. Мы постараемся найти для них инвестора", - пояснил Демченков.

При этом специалист добавил, что шахты, которые останутся без инвесторов, будут передать под руководство правительства.

"Мы будем готовить эти шахты к ликвидации, мы будем совместно думать, каким образом привлекать средства. Кроме инвестиций, у нас есть международно-техническая помощь. В прошлом году мы подписали с Германией договор об энергетическом партнерстве, который предусматривает, что Германия будет помогать Украине в осуществлении справедливой трансформации угольной отрасли", - отметил заместитель министра энергетики.

Кроме этого, чиновник отметил, что в настоящее время пилотные проекты по трансформации реализуются в Волынской, Львовской, Луганской и Донецкой областях, поскольку в этих регионах основная концентрация государственных угольных шахт.

Новости по теме: Угольная реформа в Украине: Что будет с шахтерскими городками

Напомним, в конце прошлого года в Луганской области произошел обвал на шахте "Золотое", в результате чего под завалами оказались два горняка, один из которых погиб.