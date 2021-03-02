Разрыв в зарплатах сократился: Сколько зарабатывают мужчины и женщины в Украине

На конец прошлого года среднемесячный заработок женщин достиг 11 558 грн

Среднемесячная зарплата женщин в IV квартале 2020 года составляет 11 558 грн. Это - 81,4% от зарплаты мужчин (14 203 грн). Такие данные обнародованы на сайте Государственной службы статистики Украины.

Таким образом, можно сделать вывод, что женщины стали зарабатывать больше по отношению к мужчинам, поскольку данные предыдущих кварталов держались на уровне:

в III квартале 2020 года зарплата женщин была 10 409 грн или 78,0% от зарплаты мужчин (13 338 грн).

во II квартале 2020 года 9 740 грн или 80,1% от зарплаты мужчин (12 159 грн).

в I квартале 2020 года 9 785 грн или 78,7% от зарплаты мужчин (12 438 грн),

в IV квартале 2019 года - 9 935 грн или 78,1% от зарплаты мужчин (12 718 грн).

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Напомним, ранее Госстат назвал количество украинцев с зарплатой более 25 тыс. гривен.