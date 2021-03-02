Рада приняла законы о налоговых и таможенных льготах для инвестиционных нянь

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За оба законопроекта проголосовали более 245 народных депутатов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроекты №3761 и №3762 о налоговых и таможенных льготах инвесторам для реализации проекта со значительными инвестициями. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Как отмечается, за законопроект №3761 проголосовали 246 нардепов.

Соответствующим документом предусматривается освобождение с 1 января 2021 года до 1 января 2035 года от обложения НДС операций по ввозу инвестором на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования для реализации инвестпроекта со значительными инвестициями в рамках выполнения специального инвестиционного договора.

Также предполагается освободить от обложения налогом на прибыль предприятий - инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

"Освобождение от налога на прибыль применять после ввода в эксплуатацию объекта реализации инвестиционного проекта в течение пяти последовательных лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора, начиная с календарного квартала, определенного инвестором со значительными инвестициями в представленной в контролирующий орган заявлении об использовании соответствующего права.

Обязательным условием применения освобождения от налога на прибыль предприятий является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестиционному договору", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что органы местного самоуправления смогут устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за землю для таких инвесторов в меньшем размере, или освобождать от уплаты этого налога.

В то же время, законопроект №3762 поддержали 256 народных избранников.

Документ предлагает освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование, ввозимое инвестором при реализации инвестиционного проекта. Перечень и объемы таких товаров утверждает правительство одновременно с заключением специального инвестиционного договора.

Напомним, в Украине, 13 февраля, вступил в силу закон относительно государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Закон предусматривает поддержку украинским и иностранным инвесторам, которые инвестируют более 20 миллионов евро и создает не менее 80 рабочих мест. При этом средняя зарплата работников должна быть на 15% больше, чем средняя в регионе, где будет осуществлена инвестиция.