Рада приняла за основу необходимый для сотрудничества с МВФ "банковский" законопроект

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

За законопроект проголосовали 258 нардепов

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4367 по совершенствованию вопросов организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что цель законопроекта - совершенствование регулирования деятельности банков и банковских групп, укрепление банковской системы Украины, устранение накопившихся проблемных вопросов, приведение законодательства Украины к стандартам ЕС в отношении организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента в банках.

Кроме этого, предлагается внедрить новую структуру капитала (включительно с буферами капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в том числе к их коллективной пригодности.

Также НБУ предлагают предоставить банкам право устанавливать индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль деятельности финучреждения.