Рабинович: Власть планирует очередное повышение тарифов на электроэнергию

Фото из открытых источников

Осенью Кабинет министров Украины планирует в очередной раз повысить тарифы на электроэнергию для населения. Новые тарифы на электроэнергию ударят и по ценникам на тепло. Об этом написал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

"Зеленая" власть довела ситуацию на украинском рынке электроэнергии до кризиса и развала! В Украине не хватает запасов угля для ТЭС, атомную энергетику продолжают разваливать, а потребление электроэнергии растет. "Слуги" довели до того, что Украина оказалась перед угрозой дефицита электроэнергии и в шаге ‒ от веерных отключений. Вместо эффективных решений в энергетической отрасли, "зеленые" пытаются взвалить все на плечи народа, подняв в очередной раз тарифы", ‒ отметил политик.

По его словам, в антинародном Кабмине видят два варианта, как вытащить из людей последнее.

"Первое – это дифференцировать тарифы в зависимости от потребления. При потреблении до 100 кВт в месяц тариф будет 1-1,2 грн за кВт. До 300 кВт ‒ 2,4 грн за кВт. До 500 кВт и больше ‒ 3,5 грн за кВт. То есть, средняя семья, потребляющая 300 кВт в месяц, будет платить 720 гривен вместо нынешних 504 гривен. Второе – это сделать тариф для населения "рыночным". НКРЭ прогнозирует, что такой тариф будет в пределах 2,5-4 гривен за кВт в зависимости от региона. Если в Киевской, Днепропетровской областях тариф будет колебаться от 2,5 до 3 грн, то в Ивано-Франковской или Луганской будет выше ‒ 3,7-4 грн за кВт", ‒ написал Вадим Рабинович.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заметил, что "сейчас Кабмин испугался возмущения людей и планирует утвердить проект о переносе отмены ПСО по ценникам на электричество для населения еще на месяц".

"Но это не отменяет того, что они хотят взвинтить тарифы уже с осени!" ‒ подчеркнул политик.

"Секретарь СНБО Данилов, после прошлого заседания, заверил, что тарифы повышаться не будут для уязвимых групп населения. Но у нас нет ни малейшего доверия к подобным заявлениям! Мы уже привыкли, что "зеленая" власть говорит одно, а делает ‒ совсем другое!" ‒ заметил народный депутат.

Вадим Рабинович также считает, что новые тарифы на электроэнергию ударят и по ценникам на тепло, которые и так будут расти, как минимум, на 30% из-за подорожания газа.

"Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" ‒ против подобной античеловеческой политики! В Украине есть собственный уголь и газ, есть атомная энергетика, есть гидроэлектростанции. Мы способны генерировать необходимое количество дешевой электроэнергии для населения. Для этого, надо убрать спекулянтов и коррупцию с рынка и не прогибаться под западные требования, уничтожающие нашу энергетическую систему", ‒ констатировал Вадим Рабинович.