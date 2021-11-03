Промышленность "уходит в минус": Эксперт назвал процент убытков украинских предприятий

Виктор Скаршевский Фото из открытых источников

Промышленность постепенно будет останавливаться

Экономический эксперт Виктор Скаршевский назвал процент убытков украинских предприятий. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала "UkrLive".

Он подчеркнул, что промышленность постепенно будет останавливаться.

"В сентябре промышленность уже показала минус, почти минус 1%, химия показала минус 10%, это сентябрь 2021 года до Сентября 2020 года. Пищевая промышленность минус 5%, Легкая промышленность минус 10%. То есть впервые с февраля этого года промышленность ушла в минус", - рассказал Скаршевский.

По его словам, убытки уже нарастают и будут нарастать.

"Федерация работодателей Украины провела опрос-практически 90% нашей промышленности, предприятий промышленных уже работают с убытками, будут работать дальше.

Это все будет идти к чему? К увеличению безработицы, уменьшению доходов людей, к уменьшению доходов в бюджет, увеличение расходов бюджета, потому что нужно будет помощи больше выплачивать по безработице и так далее.

И все это результат нашей неадекватной, непрофессиональной власти. Потому что у них не государственный подход, а как бы день простоять, ночь продержаться и максимально заработать на "большой стройке", - подчеркнул Скаршевский.

Напомним, ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что тарифы на отопление будут расти и дальше, а у власти нет никаких механизмов для их сдерживания. По его словам, при нынешней власти это уже необратимый, к сожалению, процесс.