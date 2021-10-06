Госбюджет-2022: Минфин не исключает пересмотр макроэкономических показателей

По словам министра финансов, инфляционные показатели, заложенные в госбюджете-2022, - адекватны, но рассчитывает на нисходящий инфляционный тренд

В Министерстве финансов Украины заявили о возможности пересмотра макроэкономических показателей, на основании которых формировался проект государственного бюджета на следующий 2022 год. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина .

"Будем исходить из того, насколько это повлияет на бюджет. Если у нас будет выше ВВП, это сразу скажется на доходах, но инфляция отразится и на расходах. К макропрогнозу нужно подходить тщательно и аккуратно, взвешивая каждую цифру", - подчеркнул он.

По его словам, инфляционные показатели, заложенные в госбюджете-2022, - адекватные. В то же время, в Минфине рассчитывают на нисходящий инфляционный тренд, который будет до конца этого года и продолжится в следующем году.

"Прогнозы могут измениться с учетом новой реальности сырьевых рынков и ситуации в США и Китае. Это все влияет на наш экспорт и импорт. Но в целом, если взять инклюзивную нашу экономику, мы довольно неплохо себя показываем в этом году. Это пока не отразилось на показателях ВВП. Но надеюсь, что в III-IV квартале будет более существенный рост, видим для этого все основания", - отметил Марченко.

Новости по теме: Рада приняла в первом чтении проект закона о Госбюджете на 2022 год

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что в январе-сентябре государственный бюджет Украины свели с дефицитом в 37,4 млрд грн, однако расходы на 7,7% не выполняют план.