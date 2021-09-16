Проект госбюджета-2022: Кабмин распланировал расходы на чиновников

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Расходы на правительство вырастут, однако сократятся на Верховную Раду и президента

Кабинет Министров Украины заложил в проект государственного бюджета на 2022 год сокращение расходов на президента и Верховную Раду, а расходы на правительство вырастут. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Как отмечается, расходы общего фонда госбюджета в Верховную Раду в 2020 году сократятся на 7,7% до 2,259 млрд гривен, расходы на президента, и Офис президента – на -15,1% к 1,076 млрд гривен.

Однако расходы на Секретариат Кабинета Министров Украины вырастут на 10,2% до 1,219 млрд гривен.

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Напомним, что ранее Кабинет Министров принял проект государственного бюджета на 2022 год. За него проголосовали на заседании правительства в среду, 15 сентября.

Ключевыми приоритетами бюджета стали: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

Также Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год рост расходов на силовые ведомства. Больше всего получит прокуратура, меньше всего – МВД.

Расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2021 году составят 13,56 млрд гривен. Это на 17,5% больше, чем в текущем году.