home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Продолжает расти. Цена на газ в Европе впервые превысила 710 долларов

Фото из открытых источников

Это новый рекорд на европейском газовом рынке

Цена на газ в Европе по результатам сегодняшних торгов превысила 710 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорится в данных сессии Лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу на пике торгов достигла отметки в 710,07 долларов за кубометр, или 58 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Общий рост цены на газ в Европе с начала дня составил уже 2,5%.

Новости по теме: Транзит газа в обход Украины: Когда заработает "Северный поток-2" и заработает ли вообще

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе, в ходе сегодняшних торгов, ускорила рост и достигла рекордной отметки 690 долларов за тысячу кубометров.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

В Донецкой области подростки убили двух мужчин, а тогда подожгли тела Боксер, который нанес смертельную травму киевлянину, приговорен к 7 годам лишения свободы Подозреваемого в убийстве полицейского в Херсонской области арестовали без права на залог Вадим Рабинович: Правоохранители должны выяснить, кто убил мэра Кривого Рога!

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект