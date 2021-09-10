Продолжает расти. Цена на газ в Европе впервые превысила 710 долларов

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Это новый рекорд на европейском газовом рынке

Цена на газ в Европе по результатам сегодняшних торгов превысила 710 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорится в данных сессии Лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу на пике торгов достигла отметки в 710,07 долларов за кубометр, или 58 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Общий рост цены на газ в Европе с начала дня составил уже 2,5%.

Ранее сообщалось, что цена на газ в Европе, в ходе сегодняшних торгов, ускорила рост и достигла рекордной отметки 690 долларов за тысячу кубометров.