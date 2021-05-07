Продажа ПриватБанка: В НБУ озвучили, когда это произойдет и требования к покупателям

Отделение Приватбанка Из открытых источников

В НБУ хотят четко знать, кто стоит за инвестициями в банк

В Национальном банке Украины заявили, что готовить продажу ПриватБанка начнут уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Об этом говорится в ответе НБУ на запрос hromadske.

Как отметил регулятор, подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики - когда реальный ВВП Украины будет расти в течение двух кварталов подряд.

Согласно прогнозам, в первом квартале 2021 года экономика Украины продолжила падение.

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Также в НБУ озвучили требования к инвесторам: они должны иметь безупречную деловую репутацию, удовлетворительное финансовое/имущественное состояние и прозрачную структуру собственности.

"То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк", - подчеркнули в НБУ.

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Напомним, в середине апреля руководитель НБУ Кирилл Шевченко заявил, что вскоре ПриватБанк выставят на продажу. Предполагается, что такой шаг заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС.