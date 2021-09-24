Проблема ПФУ не в демографии, а в теневой экономике и заниженной зарплате, – Рева

Экс-министр социальной политики Андрей Рева Фото из открытых источников

По его словам, в Украине 25 млн людей трудоспособного возраста, а в Пенсионный фонд платят взносы 10,5 млн

Проблема Пенсионного фонда сегодня не в демографии, а в теневой экономике и в заниженной заработной плате. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"У нас есть план по сбору ЕСВ. В прошлом году Государственная налоговая служба недобрала 19 млрд от плана. У нас 25 млн человек трудоспособного возраста, а в Пенсионный фонд платят взносы 10,5 млн. 14 млн украинцев трудоспособного возраста не платят ЕСВ. Проблема сегодня не в демографии, проблема исключительно в экономической плоскости: в теневой экономике, в заниженной заработной плате. И из этих 10 млн, что платят – 4 млн платят с минимальной зарплаты (1320 грн в месяц) и из них 2 млн это предприниматели. В IT-секторе 2-4 тыс. долларов, которые люди получают на руки в эквиваленте в гривнях и платят 1320 грн при минимальной пенсий 1854, они даже одного пенсионера не содержат", – сказал он.

Также эксперт прокомментировал действия властей по наполнению Пенсионного фонда.

"Вместо того, чтобы заниматься проблемами наполнения Пенсионного фонда, они рассказывают нам сказки о накопительной системе, врут нагло и цинично, и не желают решать проблему по сути. Мы дошли до того, что 10,5% по методике Международной организации труда у нас безработица – максимальный уровень с 2000 года. Экономика должна развиваться, но этого мало. Потому что кроме развития светлого сектора экономики есть еще теневая занятость", – добавил Рева.

Как сообщалось ранее Министерство экономики планирует к 2025 году уменьшить долю теневой экономики до 25% ВВП с 30%.

Вскоре будет разработан трехлетний план мероприятий по уменьшению тенизации экономики до такого показателя.