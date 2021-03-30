ПриватБанк может выключить Apple Pay и Google Pay в Украине

Отделение Приватбанка Из открытых источников

Отключение произойдет в случае законодательного ограничения размера банковской комиссии

ПриватБанк пригрозил отключением Apple Pay и Google Pay в случае законодательного ограничения размера банковской комиссии. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану во время брифинга, который транслировал Нацбанк.

"Наиболее досадным для украинцев станет то, что банки будут вынуждены выключить клиентам возможность приема оплаты Apple Pay или Google Pay из-за высокой себестоимости сделок с учетом дополнительных комиссий этих сервисов и расходов эмитентов, а также льготный период по кредитным картам.

Убыточными станут и POS-терминалы в торговых точках с оборотом менее 33 тыс. грн в месяц. Поэтому 119 тыс. предпринимателей рискуют остаться без них и не смогут брать карты клиентов",- отметил он.

Кроме того, согласно подсчетами банка, госбюджет Украины терять 4 млрд грн в год в случае введения госрегулирование эквайринга (возможность принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами).

В то же время Мунтеану отметил, что также может вырасти стоимость обслуживания платежных карт, которая в среднем может составлять более 200 грн.

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Ранее сообщалось, что в Украине платежные системы и банки будут постепенно снижать комиссии на оказание услуг. В то же время в НБУ очень обеспокоены острой дискуссией, которая развернулась относительно необходимости законодательного регулирования межбанковских комиссий.