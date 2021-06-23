live
Новости » Экономика Читати новину українською

При негативном сценарии МВФ Украина проведет оптимизацию расходов, - Минфин

Сергей Марченко Министерство финансов Украины

При этом в правительстве надеются на положительное решение МВФ

Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение очередного транша. Однако, если развитие событий будет негативным, Украина готова к оптимизации расходов. Об этом в интервью Forbes сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ предоставил финансирование. Под сотрудничество с МВФ подвязаны макрофинансовая помощь ЕС и программы Всемирного банка. При негативном развитии событий будем реагировать, заодно и путем оптимизации расходов", - заявили глава Минфина.

Новости по теме: Украина и МВФ: Что известно о дальнейшем кредитовании и когда страна получит очередной транш

Ранее сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине из-за жары объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности В Украине удержится жара, местами пройдут дожди: Прогноз погоды на сегодня Киевляне жалуются на "песчаную бурю": Предполагают, что пыль принес ветер из астраханских степей В Украине сегодня усилится жара, местами пройдут дожди с грозами

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект