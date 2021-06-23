При негативном сценарии МВФ Украина проведет оптимизацию расходов, - Минфин

Сергей Марченко Министерство финансов Украины

При этом в правительстве надеются на положительное решение МВФ

Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом и получение очередного транша. Однако, если развитие событий будет негативным, Украина готова к оптимизации расходов. Об этом в интервью Forbes сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Минфин готов к любому развитию событий, но для нас желательно, чтобы МВФ предоставил финансирование. Под сотрудничество с МВФ подвязаны макрофинансовая помощь ЕС и программы Всемирного банка. При негативном развитии событий будем реагировать, заодно и путем оптимизации расходов", - заявили глава Минфина.

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Ранее сообщалось, что министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш.