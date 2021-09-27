При действующей власти тарифы на газ увеличились на 52%, - экс-министр социальной политики

Экс-министр социальной политики Андрей Рева Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня по всей Украине тарифы на газ увеличились на 52% из-за бездействия нынешней власти. На этом в эфире "Перший Незалежний" отметил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"На этот период тарифы выросли на 52%. За 2 года правления Зеленского, он изменил полностью Национальную комиссию регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг. Все назначенные им лица 2 года не пересматривали тариф на тепло", - заявил эксперт.

Андрей Рева отметил, что "Нафтогаз" вдвое повысил реальную стоимость газа для населения.

"В тарифе на тепло заложена цена на газ где-то в районе 4-4,5 грн, а сегодня "Нафтогаз" предлагает покупать предприятиям Теплокоммунэнерго по 7,42 грн, то есть практически вдвое дороже – и это для населения", - комментирует экс-министр.

По его словам, уже в октябре бюджетным учреждениям следует ожидать ухудшение ситуации, поскольку газ будут предлагать покупать по цене - 24 грн за кубический метр.

"Таким образом, мы говорим, что цены на газ в структуре тарифа на тепло вырастают в разы. Если они вырастают в разы, значит не может оставаться неизменным тариф на тепло и горячую воду", - информирует Андрей Рева.

По мнению экс-министра, если тарифы стремительно растут, а увеличение доходов украинцев почти не прослеживается или происходит медленно - власть обязана увеличить социальные выплаты.

"Однако, если посмотреть на суммы жилищных субсидий, которые закладываются в государственный бюджет, то мы имеем дело не просто с манипулированием, мы имеем дело с откровенной ложью "зеленой" власти", - подчеркивает он, прогнозируя, "если денег не хватает на субсидии – тогда будут сокращать количество субсидиантов. Следующий шаг, они внесут предложение отбирать жилье у людей и накладывать на них какие-то штрафные санкции, тем более, списывать со счетов средства они уже имеют право, в соответствии с принятым "зелеными" законом", - резюмировал Рева.

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Напомним, ранее украинские газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения в октябре. Иногда стоимость "голубого топлива" достигает 30 грн за кубометр.