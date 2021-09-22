Правительство выделило на "Укрфинжилье" 20 млрд грн, чтобы выдавать льготную ипотеку

Изменения в правилах оформления права собственности на жилье и землю Фото из открытых источников

По расчетам Минфина, 20 тыс. украинских семей, которые получают заработную плату из государственного или местного бюджетов, и внутренне перемещенные лица смогут получить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья

Кабинет министров принял постановление об увеличении уставного капитала АО "Укрфинжилье" на 20 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Кабмин принял постановление об увеличении уставного капитала "Укрфинжилье" "Некоторые вопросы выпуска облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением акций дополнительной эмиссии частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания", разработанную Минфином", – говорится в сообщении.

Отмечается, что принятое решение даст возможность пополнить уставный капитал "Укрфинжилье" на 20 млрд грн с последующим направлением этих средств на реализацию программ обеспечения граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга.

По расчетам Минфина, 20 тыс. украинских семей, которые получают заработную плату из государственного или местного бюджетов, и внутренне перемещенные лица смогут получить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и 12 тыс. квартир на условиях финансового лизинга.

Постановлением предусмотрено, что Минфин в течение 2021 года осуществляет приобретение в государственную собственность акций дополнительной эмиссии ЧАО "Укрфинжилье" на сумму 20 млрд грн в обмен на облигации внутреннего государственного займа. Для этого будет выпущено ОВГЗ на 20 млрд грн со сроком обращения до 15 лет и ставкой дохода до 13% годовых.

Постановление о приобретении акций допэмиссии АО "Украинская финансовая жилищная компания" правительство приняло в соответствии с законом О государственном бюджете на 2021 год, отметили в министерстве.

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К слову, ранее министр финансов Марченко назвал сумму, которая предусмотрена на программу доступных кредитов в проекте государственного бюджета на 2022 год.