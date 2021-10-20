Правительство ввело для облгазов спецсчета за распределение газа

Заседание Кабинета министров Украины Правительственный портал

Целью принятия постановления является урегулирование проблемы погашения операторами ГРМ

Кабинет министров Украины принял постановление "Об обеспечении проведения расчетов за услуги распределения природного газа", который предусматривает открытие текущих счетов со специальным режимом использования операторами ГРМ для зачисления средств, поступающих от потребителей в качестве платы за услуги распределения природного газа. Об этом шла речь на заседании правительства 20 октября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту целью принятия постановления является урегулирование проблемы погашения операторами газораспределительных систем задолженности перед оператором газотранспортной системы по договорам о предоставлении услуг транспортировки природного газа.

"Средства, поступающие от потребителей как плата за услуги распределения природного газа, будут зачисляться исключительно на текущие счета со специальным режимом использования, открытые операторами ГРМ в учреждениях уполномоченных банков", - говорится в документе.

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Как отмечается, затем регулятор на основании предоставленных материалов рассчитывает нормативы распределения средств, поступивших от потребителей, на текущие счета операторов ГРМ и Оператора ГТС с учетом отсутствия или имеющейся просроченной задолженности Оператора ГРС перед Оператором ГТС и на заседании НКРЕКП, которое проходит в форме открытого слушания, принимает решение об утверждении нормативов распределения средств, которые доводит до сведения уполномоченных банков для выполнения.

В документе говорится, что в условиях невозможности прекращения оказания Оператором ГТС услуг транспортировки природного газа, несвоевременные и в неполном объеме расчеты Операторов ГРМ за услуги транспортировки, приводящих к росту задолженности, накопление убытков и ухудшения финансового состояния Оператора ГТС.

Напомним, в начале года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила снижены тарифы на распределение газа для 13 компаний.