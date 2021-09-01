Правительство внесло изменения в порядок расчета средней заработной платы

Суммы начисленной зарплаты, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок исчисления средней заработной платы . Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 1 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Согласно пояснительной записке, в настоящее время предусмотрен механизм учета премий и других выплат, которые выплачиваются за два месяца или более длительный период, при исчислении средней заработной платы.

Вместе с тем, поступают многочисленные обращения представителей среднего и крупного бизнеса, которые имеют большое количество наемных работников по неоправданно отягчающим администрирования исчислении.

В свою очередь, правительство решило, что суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги.

Премии по итогам работы за определенный период учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.

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Ранее сообщалось, что впервые в истории средняя зарплата украинцев превысила 500 долларов. В частности, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен).