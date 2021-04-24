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Правительство установило размер компенсаций в случае смерти или инвалидности после прививки

Фото из открытых источников

Если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят более 1,7 млн гривен

Кабинет министров установил размер компенсаций за смерть или получение группы инвалидности после вакцинации от коронавируса. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

Согласно документу, если человек умрет из-за вакцинации от коронавируса, то членам его семьи, родителям или иждивенцам заплатят более 1,7 миллиона гривен.

Также выплаты установлены за получение группы инвалидности из-за вакцинации:

  • За I группу - 908 тысяч гривен;
  • За II группу - 794,5 тысячи гривен;
  • За III группу - 681 тысяча гривен.

В то же время отмечается, что связь вакцинации с инвалидностью или смертью будет устанавливать специальное иммунологическое расследование.

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Напомним, ранее Кабмин обнародовал план вакцинации украинцев от коронавируса - до конца года должны сделать 47 миллионов прививок.

Накануне главный санитарный врач Олег Ляшко отчитался об использовании первых доз вакцины индийского производства и обвинил три области в замедлении темпов вакцинации.

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