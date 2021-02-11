Правительство Украины ведет переговоры с МВФ об урезании бюджетных расходов

Министр финансов Сергей Марченко Фото из открытых источников

Сейчас обсуждалась консолидация госбюджета-2022

Правительство Украины по требованию МВФ намерено урезать расходы. Сокращение составит около 90 млрд гривен. Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью изданию "Корреспондент".

По его словам, сейчас обсуждалась консолидация госбюджета-2022 в части рамок уменьшенного дефицита.

"Мы ставили целью-ориентировочно 4-4, 5% ВВП дефицита госбюджета на 2022 год. У МВФ индикатор-3,5%. При этом 2020 год мы закончили с дефицитом 5,3% ВВП, а в 2021-м планируем быть в пределах 5,5%", - сообщил министр.

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Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявлял, что не рассматривает вариантов, при которых Украина могла бы оказаться без кредитов Международного валютного фонда.