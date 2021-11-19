Правительство учтет предложения по направлениям использования 1 тыс. грн за вакцинацию, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль во время круглого стола по обсуждению национальной экономической стратегии-2030 Кабинет министров

По словам премьера, сейчас прорабатывается возможность пользования этими средствами определенных категорий граждан, в частности пенсионеров или жителей сел

Кабинет министров учтет предложения народных депутатов и всех неравнодушных граждан Украины относительно направлений использования 1 тыс. гривен вознаграждения за вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

При этом он напомнил, что всем полностью вакцинированным украинским гражданам, которые имеют соответствующие ковид-сертификаты в "Дії", будет выделено на виртуальные карточки 1 тысячу гривен. Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать 12 месяцев.

По словам премьер-министра, инициатива направлена на поддержку пяти направлений бизнеса, которые больше всего пострадали от коронакризиса и где есть угроза потери рабочих мест. В частности, это креативные индустрии и сфера внутренних перевозок. Всего программой смогут воспользоваться почти 6 тысяч субъектов предпринимательства.

"Программа прежде всего поддержит этот бизнес. А люди получат возможность воспользоваться 1 тысячей гривен через "Дії", чтобы получить дополнительные услуги. Важно, что эти средства не будут облагаться налогом и не будут учитываться при расчете субсидии", — подчеркнул Шмыгаль.

Отдельно глава правительства отметил, что сейчас прорабатывается возможность пользования этими средствами определенных категорий граждан, в частности пенсионеров или жителей сел.

"На момент запуска программы эти детали также будут озвучены и представлены обществу. Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины", — отметил Шмыгаль.

Напомним, на программу поддержки в этом году будет заложено 3 млрд грн, а также 3 млрд грн будут выделены в следующем году с возможностью дальнейшего расширения финансирования.