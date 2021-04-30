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Правительство продлило еще на 20 дней режим специальных обязательств на рынке газа

Фото из открытых источников

Согласно ему, газопоставщики должны продавать "голубое топливо" по определенной правительством цене

Кабинет министров продлил еще на 20 дней режим возложения специальных обязанностей на поставщиков газа. Они должны продавать топливо по определенной правительством цене. Об этом на брифинге сообщил новый глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Как раз в последний день моей работы в украинском правительстве было взвешенное решение продлить режим специальных обязательств, режим государственного регулирования", — сказал он.

По словам Витренко, это нужно для того, чтобы Верховная Рада успела принять необходимый закон, который урегулирует последние вопросы введения рынка газа.

Также новый глава НАК назвал свои основные цели на посту. По его словам, в ближайшее время "Нафтогаз" будет наращивать добычу газа. Также главной задачей станет возврат прибыльности компании.

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Как сообщалось, украинские поставщики газа с 1 мая переходят на формирование годового тарифа. Прогнозировалось, что он будет выше, чем ранее установленное правительством ограничение в 6,99 грн за кубометр.

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