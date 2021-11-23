Правительство продало гособлигаций на 4 миллиарда, но подняло ставки

Инвесторам предложили семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте

На аукционах продажи гособлигаций Министерство финансов привлекло 4,4 млрд грн и подняло ставки по бумагам. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Инвесторам предложили семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте.

Сроки обращения и ставки ОВГЗ были таковы:

3 месяца по ставке 10% (доходность выросла на 50 б. п.);

6 месяцев по ставке 11,55 %(+ 5 б. п.);

1 год по ставке 11,64%;

1,5 года по ставке 11,57%;

2 года по ставке 12,47% (+9%);

3 года по ставке 12,85% (+15%).

Самый большой спрос был сосредоточен на 6-месячных бумагах, от размещения которых в государственный бюджет было привлечено 3,3 миллиарда гривен. Заявки по 5-летним ОВГЗ были отклонены.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,4 млрд гривен.

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Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обращению на территории Украины иностранные ценные бумаги, среди которых казначейские облигации США.