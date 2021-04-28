Правительство потратит 500 миллионов на скоростной интернет в селах

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По словам Шмыгаля, речь идет о 15 тысячах населенных пунктов

Кабинет Министров Украины предоставил территориальным общинам на подключение учреждений социальной инфраструктуры в селах к интернету 500 миллионов гривен. Об этом во время заседания сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Чтобы бесперебойно иметь доступ к качественным электронным услугам, конечно, должен быть доступ к качественному интернету. К сожалению, сейчас более 15 тыс. населенных пунктов все еще не имеют возможности подключиться к фиксированному широкополосному доступу к интернету", - отметил он.

По словам Шмыгаля, Минцифри подготовило документ, определяющий порядок и условия предоставления субвенции местным органы власти для повышения доступа к интернету в сельской местности.

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При этом чиновник добавил, что соответствующая субвенция будет использована для закупки услуг по подключению учреждений социальной инфраструктуры к широкополосному доступу к интернету.

В частности, согласно документу, к учреждениям социальной инфраструктуры относятся:

учебные заведения, интернаты для детей-сирот;

учреждения первичной и вторичной медицинской помощи;

учреждения социальной защиты и учреждения, предоставляющие социальные услуги;

учреждения культуры (библиотеки, музеи и другие);

центры предоставления административных услуг;

местные пожарно-спасательные подразделения.

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Ранее сообщалось, что Минцифры планирует внести расходы на услуги мобильной связи и интернета к прожиточному минимуму. В ведомстве отметили, что это необходимость современности.