Правительство потратит 500 миллионов на скоростной интернет в селах
По словам Шмыгаля, речь идет о 15 тысячах населенных пунктов
Кабинет Министров Украины предоставил территориальным общинам на подключение учреждений социальной инфраструктуры в селах к интернету 500 миллионов гривен. Об этом во время заседания сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Чтобы бесперебойно иметь доступ к качественным электронным услугам, конечно, должен быть доступ к качественному интернету. К сожалению, сейчас более 15 тыс. населенных пунктов все еще не имеют возможности подключиться к фиксированному широкополосному доступу к интернету", - отметил он.
По словам Шмыгаля, Минцифри подготовило документ, определяющий порядок и условия предоставления субвенции местным органы власти для повышения доступа к интернету в сельской местности.
При этом чиновник добавил, что соответствующая субвенция будет использована для закупки услуг по подключению учреждений социальной инфраструктуры к широкополосному доступу к интернету.
В частности, согласно документу, к учреждениям социальной инфраструктуры относятся:
- учебные заведения, интернаты для детей-сирот;
- учреждения первичной и вторичной медицинской помощи;
- учреждения социальной защиты и учреждения, предоставляющие социальные услуги;
- учреждения культуры (библиотеки, музеи и другие);
- центры предоставления административных услуг;
- местные пожарно-спасательные подразделения.
Ранее сообщалось, что Минцифры планирует внести расходы на услуги мобильной связи и интернета к прожиточному минимуму. В ведомстве отметили, что это необходимость современности.