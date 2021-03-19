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Правительство будет отслеживать цены в Украине на продовольствие

Фото из открытых источников

Такие меры будут приниматься с целью стабилизации стоимости группы продуктов

Министерство экономики Украины будет осуществлять мониторинг цен на социально значимые продукты и ввело декларирование цен. Об этом сообщает "Урядовий портал"

"Минэкономики констатирует рост мирового спроса на продукцию украинского производства и, как результат, - ценовое давление. Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары министерство осуществляет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ретейлерами и производителями", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В частности, к продовольственным товарам, имеющим социальную значимость, относятся:

  • крупа гречневая,
  • сахар-песок,
  • мука пшеничная высшего сорта,
  • макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),
  • молоко пастеризованное жирностью 2,5 %( в пленке),
  • хлеб ржано-пшеничный,
  • яйца куриные категории С1,
  • птица (тушка куриная),
  • вода минеральная негазированная,
  • масло сливочное жирностью 72,5%.

Как отмечается, стремительные цены на продовольствие в Украине могут иметь и положительные аспекты для развития экономики. Например, сейчас мировые цены на пшеницу увеличились на 60%, на подсолнечник – на 120%.

"Этот факт роста цен в мире, с другой стороны, можно рассматривать как положительный для украинских производителей, чья продукция экспортируется по мировым ценам", - говорится в сообщении. 

При этом добавляется, что для недопущения значительных ценовых колебаний на рынках продовольственных товаров правительство ввело декларирование цен на товары, имеющие существенную социальную значимость.

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Напомним, что с начала 2021 года в Украине существенно выросли цены на продукты. Больше всего подорожали яйца, свекла и картофель. 

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