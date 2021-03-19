Правительство будет отслеживать цены в Украине на продовольствие
Такие меры будут приниматься с целью стабилизации стоимости группы продуктов
Министерство экономики Украины будет осуществлять мониторинг цен на социально значимые продукты и ввело декларирование цен. Об этом сообщает "Урядовий портал".
"Минэкономики констатирует рост мирового спроса на продукцию украинского производства и, как результат, - ценовое давление. Для сохранения ценовой стабильности на социально значимые товары министерство осуществляет мониторинг цен на продукты и ведет постоянный диалог с ретейлерами и производителями", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
В частности, к продовольственным товарам, имеющим социальную значимость, относятся:
- крупа гречневая,
- сахар-песок,
- мука пшеничная высшего сорта,
- макаронные изделия отечественного производства (вермишель из муки пшеничной высшего сорта),
- молоко пастеризованное жирностью 2,5 %( в пленке),
- хлеб ржано-пшеничный,
- яйца куриные категории С1,
- птица (тушка куриная),
- вода минеральная негазированная,
- масло сливочное жирностью 72,5%.
Как отмечается, стремительные цены на продовольствие в Украине могут иметь и положительные аспекты для развития экономики. Например, сейчас мировые цены на пшеницу увеличились на 60%, на подсолнечник – на 120%.
"Этот факт роста цен в мире, с другой стороны, можно рассматривать как положительный для украинских производителей, чья продукция экспортируется по мировым ценам", - говорится в сообщении.
При этом добавляется, что для недопущения значительных ценовых колебаний на рынках продовольственных товаров правительство ввело декларирование цен на товары, имеющие существенную социальную значимость.
Напомним, что с начала 2021 года в Украине существенно выросли цены на продукты. Больше всего подорожали яйца, свекла и картофель.