Правительство передало на приватизацию еще восемь госпредприятий
В списке среди прочих оказалось госпредприятие "Полупановский карьер"
Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий, которые будут выставлены на приватизацию. Соответствующее постановление было принято во время заседание правительства.
В списке оказались:
- Государственное предприятие "Экотрансэнерго"
- Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
- Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"
- Государственное предприятие "Полупановский карьер"
- Государственное предприятие "Госинформаналитика"
- Государственное учреждение "Партнерский фонд"
- Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг".
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