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Правительство передало на приватизацию еще восемь госпредприятий

В списке среди прочих оказалось госпредприятие "Полупановский карьер"

Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий, которые будут выставлены на приватизацию. Соответствующее постановление было принято во время заседание правительства

В списке оказались:

  • Государственное предприятие "Экотрансэнерго"
  • Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"
  • Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"
  • Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"
  • Государственное предприятие "Полупановский карьер"
  • Государственное предприятие "Госинформаналитика"
  • Государственное учреждение "Партнерский фонд"
  • Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг".

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада намерена позволить приватизировать помещения некоторых учебных заведений. В парламенте рассматривают такой вариант в случае неиспользования объектов в течение трех лет. 

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