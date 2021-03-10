Правительство передало на приватизацию еще восемь госпредприятий

В списке среди прочих оказалось госпредприятие "Полупановский карьер"

Кабинет министров Украины передал в сферу управления Фонда государственного имущества еще восемь предприятий, которые будут выставлены на приватизацию. Соответствующее постановление было принято во время заседание правительства.

В списке оказались:

Государственное предприятие "Экотрансэнерго"

Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"

Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Вереск"

Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"

Государственное предприятие "Полупановский карьер"

Государственное предприятие "Госинформаналитика"

Государственное учреждение "Партнерский фонд"

Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг".

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