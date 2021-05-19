Правительство отказалось от регулирования цен на газ и окончательно отменило ВСО

Постановление правительства действует только до 20 мая 2021 года

Кабинет министров Украины не будет продлевать действие возложения специальных обязательств (ВСО) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировала пресс-служба ведомства .

"С завтрашнего дня (20 мая, - ред.) правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать газ для них по фиксированной цене. Это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа.

Это шаг, который позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду", - отметил он.

Также Шмыгаль добавил, что предприятия теплокоммунэнерго теперь будут заключать договоры на поставку газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Они получат это право даже в случае задолженности за газ.

Ранее сообщалось, что в следующем отопительном сезоне украинцам придется платить за газ значительно больше. Больше всего платежки вырастут для тех, кто живет в сельской местности и частном секторе.