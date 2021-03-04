Правительство не будет устанавливать ограничения на цены продуктов

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По словам премьер-министра, если Украина идет в Европу, что записано в Конституции, в ЕС регулирование цен правительствами отсутствует

Кабинет министров не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену на продукты питания или на наценку, лишь будет косвенным способом их сбалансировать. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, которую транслировал ZIK.

"Относительно цен на продукты. Мы живем в рыночной экономике или в плановой, правительство должно регулировать цены на продукты или рынок должен регулировать спрос-предложение? Если мы идем в Европу, что записано в нашей Конституции, в Европе регулирование цен правительствами отсутствует.

Правительство имеет косвенные инструменты, мы действительно косвенными инструментами можем пользоваться, пользуемся, ведем диалог на уровне Минэкономики с сетями, производителями, поставщиками. Мы можем стимулировать производство и увеличивать предложение. В частности, программа 5-7-9 может быть направлена на отдельных производителей чего-то", - отметил глава Кабмина.

Он добавил, что в то же время правительство детально анализирует цены.

"Действительно, на отдельные продукты рост цен присутствует. Есть естественный рост цен на яйца, потому что производители уменьшили производство.

Сейчас мы провели разговоры с ключевыми группами производителей для того, чтобы они производство возобновили и немного увеличили предложение, особенно к пасхальным праздникам. Спрос будет расти, соответственно, эти вещи также косвенными методами сбалансируются. По росту цен на другие продукты - здесь могут быть регулирование путем введения экспортных квот, пошлин, - это касается зерновых, гречихи и отдельных групп продуктов", - добавил премьер.

"Но такого критического, шокового роста цен на продукты сегодня не отмечается. Если сравнить год к году и месяц к месяцу, в отдельных группах есть объективные причины, мы их понимаем, знаем, как их регулировать. Например, возобновление поставки яиц потребует 2-3 недель. Цены будем косвенным способами балансировать.

Вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену на продукты питания или на наценку правительство сегодня не планирует", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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