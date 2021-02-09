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Правительственный законопроект по реформированию прожиточного минимума имеет риски социальной несправедливости, - эксперты

В Украине хотят по-новому рассчитывать прожиточный минимум Фото из открытых источников

Инициированный правительством законопроект, имеющий целью реформирование прожиточного минимума, по словам экспертов, рискует породить социальную несправедливость. Об этом в своем материале "Реформа с двойным дном. Как отвязка соцвыплат от прожиточного минимума повлияет на благосостояние украинцев" пишет журналистка сайта 112ua.tv Ирина Шостак.

Законопроектом предлагается оставить размер прожиточного минимума только для расчета основных социальных гарантий (минимальной зарплаты, пенсии, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и других выплат, являющихся для человека основным источником доходов").

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Для остальных вводятся базовые величины для расчета, которые не будут зависеть от увеличения прожиточного минимума. В список отвязанных платежек помимо штрафов и взысканий вошел ряд социальных выплат: компенсации, алименты, выплаты на детей и пр.

"Вероятнее всего, размер базовых величин будет регулировать Кабмин в ручном режиме. То есть летом будет одна величина, осенью – другая, а зимой - третья", - говорит в комментарии 112ua.tv адвокат Ростислав Кравец.

По мнению экспертов, подобное "ручное" управление создает высокие риски для определенных категорий украинцев.

"Все будут рассчитывать по справочнику "Стеля": штрафы будут расти непропорционально высоко, а соцстандарты - замораживаться непропорционально низко", - говорит в комментарии 112ua.tv финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Так или иначе, какими бы ни были новые размеры соцвыплат и штрафов, эксперты отмечают, что новыми изменениями порождается определенная социальная несправедливость - население будет платить пошлины, которые рассчитываются на базовый размер прожиточного минимума, а компенсации или другие выплаты будет получать по расчетам, исходя из другого размера.

"Получится так: есть ли у вас претензии к прожиточному минимуму? Все правильно рассчитано? Да, правильно. А к компенсациям - тоже правильно рассчитано. А то, что они между собой никак не коррелируются, не соотносятся. Откуда вы взяли, что там должно быть, например, 100 грн, а там 150?" - говорит Кравец.

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