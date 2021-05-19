Кабмин уточнил правила предоставления субсидий: Перечень главных изменений

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В частности, депозитные счета с более 100 тыс гривен будут лишать права получения субсидий

Кабинет Министров Украины внес изменения в принятые в апреле этого года правила получения жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства обнародовала уточнения, которые правительство внесло в постановление о новых правилах назначения субсидий, передает Укринформ.

"Что мы предлагаем уточнить в решении правительства: первое, не учитывать доходы от размещения депозитов, поскольку банковские учреждения подают отчет в ГФС общей суммой, и пока отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от размещения депозитов. Второе, мы предлагаем до 100 тысяч гривен сумму средств на депозитном счете, превышение которой лишает граждан права на получение жилищной субсидии. Третье, мы предлагаем не учитывать жилые помещения , которые находятся в общей, долевой или совместной собственности, а также те, которые находятся в сельской местности”, - рассказала Лазебная.

Кроме того, по ее словам, принятым решением предлагается сделать автоматическое переназначение субсидии тем домохозяйствам, у которых отсутствуют критерии, по которым жилищная субсидия не назначается.

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"То есть решение о назначении жилищных субсидий таким домохозяйствам будет осуществлен в автоматическом режиме органами социальной защиты населения на основании информации Минфина по результатам проведенной верификации. Таким образом назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020 - 2021 годах, будет проводиться без обращения граждан", - отметила министр.

В то же время она уточнила, что есть исключения, в частности, домохозяйства, которым была предоставлена жилищная субсидия в прошлом отопительном периоде.

"Это те, которые получали субсидию в денежной безналичной форме, это те, у кого она была предназначена по фактическому месту жительства, и те, которым субсидия была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, не проживают по месту регистрации. То есть этим людям надо будет подать новые заявления и декларации", - сообщила чиновник.

По ее словам, в результате реализации постановления, свыше 2,5 млн домохозяйствам субсидия на следующий период будет назначаться автоматически, без их личного обращения, и только 15% домохозяйств необходимо будет обновить документы для ее получения”.

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Лазебная отметила, что проектом постановления также предусматривается применение его норм с 1 мая 2021 года.

"Это позволит избежать недоразумений при назначении жилищных субсидий, связанных с различиями положений этих нормативно-правовых актов", - уточнила министр.

Также она отметила, что “все поданные в мае обращения за оформлением субсидии будут проработаны с учетом обновленных критериев”.

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Напомним, ранее в Минсоцполитики заявили, что с 1 мая в Украине все субсидии будут выплачивать только в наличной форме непосредственно потребителям.