Поставщики начали публиковать годовые тарифы на газ

Тариф начнет действовать с 1 мая

С 1 мая 2021 года украинские потребители по всей стране смогут перейти на годовой тариф на газ . В ближайшие дни такой тариф должны представить все поставщики, в то же время, некоторые уже начали публиковать цены, передает РБК-Украина .

Как отмечается, по состоянию на сегодня как минимум четыре компании уже представили свои годовые тарифы на газ, в частности:

ООО "Торговая электрическая компания" предлагает клиентам заключить договор по годовому тарифу 10,8 грн за кубометр с НДС (без транспортировки);

за кубометр с НДС (без транспортировки); ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" предлагает годовой тариф на уровне 13,5 грн за кубометр с НДС (с транспортировкой);

за кубометр с НДС (с транспортировкой); дочернее предприятие "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" предлагает 9,85 грн за кубометр с НДС (о транспортировке данных нет);

за кубометр с НДС (о транспортировке данных нет); ООО "Черновцыгазсбыт" предлагает самый низкий тариф - 7,99 грн за кубометр с НДС и транспортировкой.

Основные игроки газового рынка еще определяются с ценой. В "Нафтогазе", свою цену должны объявить не ранее 21:00 воскресенья, 25 апреля.

Напомним, 7 апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года. Годовой тариф будет действовать до 30 апреля 2022 года. В период действия годового контракта цена может лишь уменьшаться. В частности, увеличивать цену по сравнению с той, которая будет установлена по состоянию на 25 апреля, невозможно.