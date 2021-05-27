live
Новости » Экономика Читати новину українською

Крупнейший поставщик газа в Киеве обнародовал годовой тариф на газ

Фото из открытых источников

Цена для населения установлена на уровне 8,7 грн / куб. м (с НДС)

Крупнейший поставщик природного газа в Киеве компания "КиевГазЭнерджи" установила цену для населения в рамках годового тарифа в размере 8,7 грн / куб. м (с НДС). Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

"ГП "КиевГазЭнерджи" обнародовало такую цену в условиях, когда не имеет соглашения о купле-продаже природного газа между ГП "КиевГазЭнерджи" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", хотя все необходимые документы ГП "КиевГазЭнерджи" направило выше указанной компании еще в апреле и до сих пор ждет их согласования.

Из-за этого газоснабжения киевлян осуществляется за счет газа, который ГП "КиевГазЭнерджи" закупает на открытом газовом рынке. На сегодня цены, которые предлагает рынок, существенно выше, чем 8700 грн за тысячу кубометров", - говорится в заявлении компании.

Новости по теме: До 13,50 грн за кубометр: Поставщики назвали базовые годовые цены на газ

Напомним, ранее газовая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. С 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года будет действовать тариф на уровне 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кузьмин о награждении Зеленским экспертов СБУ: Это следует расценивать как взятку за заведомо незаконные заключения в деле Медведчука Кузьмин: Национализация Зеленским нефтепродуктопровода говорит о полном захвате власти в Украине Зеленский наградил экспертов СБУ за фальшивку против Медведчука Марунич: Национализированный Зеленским нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс" принесет Украине десятки миллионов гривен убытков в год

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Противостояние США и России: Мы станем свидетелями новой разрядки?
Отчет Шмыгаля в Верховной Раде, 21.05.21
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?