Крупнейший поставщик газа в Киеве обнародовал годовой тариф на газ

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Цена для населения установлена на уровне 8,7 грн / куб. м (с НДС)

Крупнейший поставщик природного газа в Киеве компания "КиевГазЭнерджи" установила цену для населения в рамках годового тарифа в размере 8,7 грн / куб. м (с НДС). Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

"ГП "КиевГазЭнерджи" обнародовало такую цену в условиях, когда не имеет соглашения о купле-продаже природного газа между ГП "КиевГазЭнерджи" и ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", хотя все необходимые документы ГП "КиевГазЭнерджи" направило выше указанной компании еще в апреле и до сих пор ждет их согласования.

Из-за этого газоснабжения киевлян осуществляется за счет газа, который ГП "КиевГазЭнерджи" закупает на открытом газовом рынке. На сегодня цены, которые предлагает рынок, существенно выше, чем 8700 грн за тысячу кубометров", - говорится в заявлении компании.

Напомним, ранее газовая компания "Нафтогаз Украины" озвучила фиксированный годовой тариф на газ. С 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года будет действовать тариф на уровне 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения.