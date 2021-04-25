В Украине пособие по временной нетрудоспособности выросло за год на 15,9%

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Средний размер пособия в І квартале 2021 года составил 365,26 грн в расчете на день

Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования в І квартале 2021 года составил 365,26 грн в расчете на день, это на 15,9% больше чем в прошлом году. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"В целом в январе–марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе–марте 2020 года", - отметили в фонде.

Также в Соцстахе пожаловались на нехватку доли поступлений от ЕСВ, по словам фонда это не покрывает потребность в расходах Фонда за тот же период.

"Так, в І квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн – расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве", - сообщили в учреждении.

В фонде это объясняют ростом потребности в расходах по больничным листам, которое наблюдается с осени прошлого года. В основном причиной является коронавирус, а также увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, сезонным повышением заболеваемости и др.

Напомним, ранее в Государственной службе занятости сообщали, что право на пособие по безработице без стажа имеют молодые люди до 35 лет. На время карантина такая помощь составляет 1 тысячу гривен.