Послы G7 встретились с главой миссии МВФ: Отметили выполнения Украиной соглашения Stand-by
Послы были рады услышать о шагах по банковскому сектору и Фонду гарантирования вкладов
Послы стран "Большой семерки" обсудили с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Иванной Владковой прогресс Украины в выполнении программы Stand-by. Об этом сообщается в Твиттере британского председательства в группе послов G7.
Как отмечается, послы были рады услышать о выполнении Украиной некоторых условий соглашения Stand-by, в частности шагов по банковскому сектору и Фонду гарантирования вкладов.
"Послы остаются преданными помощи Украине для воплощения реформ, которые, вместе с программой МВФ", - говорится в сообщении.
Также послы напомнили, что будет способствовать процветанию Украины, завершению комплексной судебной реформы, включая Высший совет правосудия.
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Напомним, Международный валютный фонд ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году, но несколько улучшил этот показатель по ожиданиям следующего года.