Послы G7 встретились с главой миссии МВФ: Отметили выполнения Украиной соглашения Stand-by

Послы были рады услышать о шагах по банковскому сектору и Фонду гарантирования вкладов

Как отмечается, послы были рады услышать о выполнении Украиной некоторых условий соглашения Stand-by, в частности шагов по банковскому сектору и Фонду гарантирования вкладов.

"Послы остаются преданными помощи Украине для воплощения реформ, которые, вместе с программой МВФ", - говорится в сообщении.

Также послы напомнили, что будет способствовать процветанию Украины, завершению комплексной судебной реформы, включая Высший совет правосудия.

Напомним, Международный валютный фонд ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году, но несколько улучшил этот показатель по ожиданиям следующего года.