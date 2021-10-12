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Послы G7 встретились с главой миссии МВФ: Отметили выполнения Украиной соглашения Stand-by

Фото из открытых источников

Послы были рады услышать о шагах по банковскому сектору и Фонду гарантирования вкладов

Послы стран "Большой семерки" обсудили с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Иванной Владковой прогресс Украины в выполнении программы Stand-by. Об этом сообщается в Твиттере британского председательства в группе послов G7.

Как отмечается, послы были рады услышать о выполнении Украиной некоторых условий соглашения Stand-by, в частности шагов по банковскому сектору и Фонду гарантирования вкладов.

"Послы остаются преданными помощи Украине для воплощения реформ, которые, вместе с программой МВФ", - говорится в сообщении.

Также послы напомнили, что будет способствовать процветанию Украины, завершению комплексной судебной реформы, включая Высший совет правосудия.

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Напомним, Международный валютный фонд ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году, но несколько улучшил этот показатель по ожиданиям следующего года. 

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