После январских платежек долги за "коммуналку" вырастут еще на 5-8 млрд грн, – Кучеренко

Телеканал ZIK

Что дальше делать с этими долгами, никто не говорит, констатировал нардеп

После получения платежек за январь в Украине резко вырастет задолженность за коммунальные услуги - на 5-8 млрд грн.

Об этом во время включения в совместный эфир трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" заявил народный депутат (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Народный депутат отметил, что по состоянию на декабрь 2020 года долг за жилищно-коммунальные услуги достиг более 70 млрд грн.

"Думаю, январь когда прибавится, эта цифра вырастет минимум на 5-8 миллиардов, сейчас увидим. Долги бешеные. Часть, может, население и погасит после завершения отопительного сезона, но что дальше делать с этими долгами, никто же не говорит. Прагматично скажу: если есть долги и их не взыскивать, то тогда все перестанут платить. Я, безусловно, против тех грабительских тарифов, но ведь хоть какая-то логика должна быть. Долги накапливаются. Тогда идите к людям и говорите – мы будем у вас отбирать имущество, собак и квартиры, в конце концов", – обратился Алексей Кучеренко к власти.

Как сообщали, более 80% украинцев уверены, что повышение тарифов необоснованно, большинство также уверено, что главу правительства Дениса Шмыгаля необходимо отправить в отставку.

Напомним, после блокировки "112 Украина", NewsOne и ZIK вещание телеканалов в эфире можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK можно смотреть здесь: