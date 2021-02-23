После твитов о биткоине состояние Маска за день сократилось на 15 млрд долларов

Илон Маск Фото из открытых источников

Он опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index

Акции Tesla в понедельник снизились на 8,6% - в результате состояние Илона Маска сократились на 15,2 млрд долларов и он опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей мира . Об этом сообщает Bloomberg.

Состояние Маска оценивают в 183 млрд долларов, Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, возглавляющего рейтинг, - 186 млрд долларов.

Замыкает топ-3 соучредитель Microsoft Билл Гейтс-135 млрд долларов.

Отмечается, что всего с сентября падения акций Tesla отчасти вызван комментариями Маска в выходные, что цены на криптовалюти біткоїн и Ethereum являются завышенными.

"Маск опубликовал свой твит о стоимости криптовалют через 2 недели после того, как Tesla объявила, что инвестировала 1,5 млрд долларов в биткоины", - говорится в сообщении.

При этом, стоимость биткоина, которая за последний год выросла на 400%, 23 февраля опустилась ниже 50 тысяч долларов за монету. Еще 21 февраля биткоин стоил выше 57 тысяч долларов.

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Ранее сообщалось, что основатель и генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал создание новой криптовалюты.