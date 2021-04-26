После отключения от электросетей России и Беларуси Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии и ростом цен

Фото из открытых источников

Украина намерена в ближайшие годы подключить свою энергосистему к европейской, отсоединившись от линий электропередач с Россией и Беларусью. На пути в ENTSO-e нашу страну подстерегает опасность застрять в изолированном режиме, что может привести к острому дефициту электроэнергии и значительному росту цен. Об этом Алена Голубева пишет в статье "Цены – вверх: Какие последствия будет иметь отключение Украины от энергосетей РФ и Беларуси" на сайте 112ua.tv.

В процессе подготовки к отсоединению от общей с Россией и Беларусью энергосистемы для присоединения к сетям операторов континентальной Европы ENTSO-e Украина должна два раза (в теплое и холодное время года) пройти изолированный режим. Это нужно, чтобы европейцы могли убедиться: украинская энергосистема не создаст проблем в виде аварий и перепадов. Для выполнения условия Украине на некоторое время (называются сроки от нескольких дней до недели) нужно будет физически отсоединиться от энергозоны, в которой она пребывает вместе с Россией и Беларусью, и поработать, не подключаясь к Европе. Энергосистема страны будет иметь перетоки только с Молдовой, которая также идет в ENTSO-e. Отметим, что для Молдовы Украина является своеобразной спасательной шлюпкой, пишет автор статьи.

В изолированном режиме с Молдовой Украина может застрять на неопределенное время. Есть риск, что Россия может отказаться присоединять нашу страну в общую энергозону обратно, а европейцы еще не будут готовы принять решение о присоединении к ENTSO-e, сообщил 112ua.tv источник в "Укрэнерго".

Реализация такого сценария будет иметь серьезные последствия: полностью закрыть потребности в электроэнергии собственными силами, без импорта, Украина сможет только при благоприятных погодных условиях. В случае резких морозов или, наоборот, высоких температур летом, когда в системе возникает острый дефицит электроэнергии, нужно будет вводить плановые ограничения для промышленных потребителей. Угроза блекаута в таком случае вполне реальна. Дополнительной нагрузкой в этой ситуации будет необходимость тянуть энергосистему Молдовы, которая в условии отсутствия другой альтернативы будет балансироваться украинской электроэнергией.

Если Украине не удастся выйти из изоляции и она на продолжительное время зависнет в одном энергоузле с Молдовой, цены на электроэнергию в стране взлетят, пишет автор.

Чтобы избежать катастрофы, Украина должна хорошо подготовиться к изолированному режиму, т.е. предусмотреть все нюансы: сделать достаточные запасы топлива для ТЭС, атомных энергоблоков, накопить необходимое количество водных ресурсов в каскадах ГЭС. Нужно подготовить газомазутные блоки и иметь для них достаточный объем газа, рассказал 112ua.tv экс-глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Он посоветовал не проводить испытания, если не будет 100-процентной уверенности в том, что Украина пройдет его, а также в том, что после его проведения страна будет иметь возможность вернуться в энергосистему с РФ либо подключиться к ENTSO-e.