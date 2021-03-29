Портнов: Аннулирование лицензий 19 компаниям в сфере природных ресурсов – это национализация бизнеса без решения суда и отток миллиардных ресурсов

Андрей Портнов Фото из открытых источников

Аннулирование лицензий 19-ти компаниям в сфере природных ресурсов – это национализация бизнеса без решения суда и отток с этого рынка миллиардных ресурсов. Об этом на своем Телеграм-канале заявил Андрей Портнов:

"Государство аннулировало лицензии 19-ти компаниям в сфере природных ресурсов. Учитывая, что даже в 2021-м году государственные органы по части этих компаний уже проводили проверки и признали, что они работают без нарушений, рано или поздно украинский бюджет оплатит этот пиар из карманов обычных людей".

"Это национализация бизнеса без решения суда. В среднесрочной перспективе — отток с этого рынка миллиардных ресурсов, рейдерство, экономические конфликты, суды и неформальные разборки с теми, кто попробует купить эти реквизированные активы", - добавил Портнов.