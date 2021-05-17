Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен и часть жилья

Субсидию получат те, у кого второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и расположено в сельской местности

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначение субсидий . Соответствующий документ обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отмечается, проектом предлагается предоставить право на субсидию в случае, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен. Сейчас эта сумма ограничена 25-кратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц (54,725 тысячи гривен).

Кроме того, право на субсидию получат те лица, у которых второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и находится в сельской местности.

Документом также планируется утвердить новые формы заявления и декларации, которые подаются при оформлении субсидий.

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Напомним, в Украине с 1 мая изменились правила начислений субсидий. Кабинет министров усилил адресность оказания помощи, и некоторые могут потерять компенсацию на оплату коммунальных услуг. У кого отберут помощь, читайте здесь.