Польша намерена добывать газ в Украине, чтобы помочь стать более независимой от РФ

В Польше хотят, чтобы их нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что добыча газа на западе Украины может помочь стать более независимой от Российской Федерации. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

"Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа на западе Украины, что даст возможность становиться независимыми от России", - заявил Моравецкий.

Также Польша поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает Российскую Федерацию за ее агрессивные действия и поздравляет с успешным проведением саммита "Крымской платформы".

"Решение Суда Европейского союза о запрете российской газодобывающей корпорации "Газпром" монополизировать эксплуатацию OPAL (газопровод, который соединяет "Северный поток-2" с сетью газопроводов Среднего и Западной Европы) поможет Польше стать газовым хабом", - добавил Моравецкий.

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Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток-2" практически закончен. Однако Украина и Польша могут отсрочить запуск проекта "Газпрома". Как именно, читайте в материале "Северный поток-2": Украина и Польша наносят ответный удар".