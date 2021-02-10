Подняли тарифы втрое – и обещают больше не повышать. Пока что, – Чаплыга

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Эксперт прогнозирует, что дойдет до такого: не можешь платить – продай почку

В Украине повысили тарифы на коммунальные услуги втрое, а теперь власть заявляет о "победе" – что пока тарифы не будут повышаться.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

Гость студии, комментируя ситуацию с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине, напомнил о заявлениях власти, которые звучали на эту тему.

"Первый тезис, который у них был, – все должны нас благодарить, потому что после того, как мы подняли в три раза, мы пообещали и достигли точки договоренностей, что больше расти не будет. Пока. Я немножко задумался: они умножают на три, после этого у них победа – мы обещаем пока больше не поднимать. Это, типа, победа. Второе. Они сказали, что пока не поднимать, но только с февраля, то есть платежка вроде меньше придет только в марте, и то огромный вопрос. Потом они нам демонстрируют меморандум. Сначала эти люди торжественно надругались над Будапештским меморандумом, рассказав всем, что это – "филькина грамота", после этого выходят те же люди и говорят – вот у нас новая грамота, мы договорились с местными властями", – сказал Михаил Чаплыга и добавил, что ничего это не даст.

Гость студии говорит, что украинцы сначала будут вынимать деньги из-под "матрасов" для того, чтобы оплатить коммуналку. Он напомнил, что в Украине хотят принять закон, который будет позволять забирать имущество у должников.

"Не можешь платить – продай почку, это же просто, или сдай квартиру. Они за это проголосуют. Они уже к этому готовятся, поэтому и каналы ваши повыключали", – сказал Михаил Чаплыга.

Как свидетельствуют данные Госстата, в Украине за январь 2021 года на 6% выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, а тарифы на коммунальные услуги за последний год поднялись на 18,4%.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.