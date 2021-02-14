Побил новый рекорд: Курс биткоина приблизился к 50 тысячам долларов

Биткоин Фото из открытых источников

За последние 24 часа криптовалюта выросла на 5,25%

В воскресенье, 14 февраля, цена биткоина обновила исторический максимум и превысила отметку в 49 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

Так, по состоянию на 15:10 стоимость криптовалюты составила 49 501 долларов. За последние 24 часа биктоин вырос в цене на 5,25%.

Заметим, начало 2021 года для биткоина ознаменовалось очередным рекордом: в январе его цена повысилась более чем на 20%.

Однако еще один активный рост стоимости криптовалюты начался 8 февраля после того, компания Tesla Илона Маска заявила о намерении инвестировать в криптовалюту 1,5 млрд долларов. В связи с этим цена биткоина превысила отметку в 41 950 долларов, после чего два дня подряд била исторические рекорды.

Напомним, в четверг, 11 февраля, криптовалюта биткоин выросла в цене более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon заявил о формировании подразделения цифровых активов.